الإثنين 2025-05-26 10:03 ص
 

فصل للتيار الكهربائي عن هذه المناطق الخميس .. أسماء

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 26-05-2025 08:50 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء محافظة إربد عن نيتها تنفيذ أعمال صيانة مبرمجة على شبكتها الكهربائية يوم الخميس الموافق 29 أيار 2025، وذلك ضمن جهودها لتحسين جودة الخدمة واستمراريتها.اضافة اعلان


وأفادت الشركة في بيان صادر عنها أن أعمال الصيانة ستتطلب فصل التيار الكهربائي مؤقتًا عن عدة مناطق في محافظة المفرق، وهي:

صبحا – شمال الدوار
صبحا – الجزء الغربي
صبحا – طريق صبحيه

وسيبدأ فصل التيار في تمام الساعة 09:30 صباحًا ويستمر حتى الساعة 03:00 عصرًا من اليوم ذاته.

وأكدت شركة كهرباء إربد أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان كفاءة الشبكة، داعيةً المواطنين وسكان المناطق المتأثرة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الفصل المؤقت.


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