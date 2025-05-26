فصل للتيار الكهربائي عن هذه المناطق الخميس .. أسماء

وأفادت الشركة في بيان صادر عنها أن أعمال الصيانة ستتطلب فصل التيار الكهربائي مؤقتًا عن عدة مناطق في محافظة المفرق، وهي:
صبحا – شمال الدوار
صبحا – الجزء الغربي
صبحا – طريق صبحيه
وسيبدأ فصل التيار في تمام الساعة 09:30 صباحًا ويستمر حتى الساعة 03:00 عصرًا من اليوم ذاته.
وأكدت شركة كهرباء إربد أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان كفاءة الشبكة، داعيةً المواطنين وسكان المناطق المتأثرة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الفصل المؤقت.
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