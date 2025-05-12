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فصل للتيار الكهربائي في هذه المناطق الخميس القادم

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 12-05-2025 07:51 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء محافظة إربد وشركة توزيع الكهرباء عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي في عدد من مناطق محافظتي إربد وعجلون ووادي الأردن، يوم الخميس الموافق 15 أيار 2025، وذلك في إطار أعمال الصيانة الدورية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الشبكة وتحسين جودة الخدمة الكهربائية المقدّمة للمواطنين.اضافة اعلان


وقالت شركة كهرباء محافظة إربد في بيان لها، إن فرق الصيانة ستباشر أعمالها يوم الخميس، ما قد يستدعي فصل التيار الكهربائي في المناطق التالية بمحافظة إربد:
دير أبي سعيد قرب المقبرة وطريق جنين
جفين
كفر الماء
وذلك من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 5:00 مساءً.

كما سيُفصل التيار أيضاً عن منطقة عبين عبلين قرب مستشفى الأميرة هيا العسكري في محافظة عجلون، من الساعة 1:00 ظهرًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا.

من جانبها، أكدت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة لفصل التيار الكهربائي عن عدد من المواقع الحيوية في وادي الأردن، في التوقيت ذاته من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية 3:30 عصرًا، وذلك لأعمال صيانة سنوية على الخط الرئيسي.

والمناطق المتأثرة تشمل:
ظهرة الرمل الشمالي
جامعة البلقاء التطبيقية / حمرة الصحن
شركات صناعية منها: غرب الأردن للبلاستيك، النعيمات إخوان، العالمية للصناعات الهندسية، آسيا
عدد من المضخات الزراعية (رقم 2، 81، 86) ، مزرعة زيد الرفاعي، المزرعة الملكية (التحلية) ، تفرعات سد الكرامة، وعدد من المشتركين الأفراد مثل عمر عبد القادر شاهين، رندة سمير قعوار، رانيا طقطق، نظام الحقل الشمسي التابع للضمان الاجتماعي، بئر ظهرة الرمل، والدقاق وفلاح الختوم

ودعت الشركتان المشتركين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الفصل المؤقت، مشددتين على أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استمرارية التيار بشكل مستقر وآمن.


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