فصل مؤقت للتيار الكهربائي عن هذه المناطق الاثنين القادم - أسماء

وأوضحت الشركة أن فصل التيار سيكون من الساعة 09:00 صباحاً ولغاية الساعة 12.00 ظهراً، مؤكدة أن الإجراء يأتي اضطرارياً وأعماله تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتقليل المخاطر على الشبكة.
وبيّنت أن المناطق المتأثرة بالفصل تشمل:
بلدة أبو سيدو
كازية مثلث السليخات
كازية ماجد زبيدي
ميدان الرماية
مزرعة العواملة
مضخة رقم (50) أبو سيدو
مديرية الأمن العام – كريمة
الدفاع المدني – أبو سيدو
معسكر عين سلمى
بئر رقم (3) صوفره
مدرسة أبو سيدو الأساسية
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