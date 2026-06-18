الخميس 2026-06-18 02:15 ص

فصل مؤقت للتيار الكهربائي عن هذه المناطق الاثنين القادم - أسماء

فصل مؤقت للتيار الكهربائي عن هذه المناطق الاثنين القادم - أسماء
فصل مؤقت للتيار الكهربائي عن هذه المناطق الاثنين القادم - أسماء
 
الخميس، 18-06-2026 01:58 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في لواء الأغوار الشمالية، وذلك يوم الاثنين الموافق 22/06/2026، ضمن أعمال صيانة تتعلق بتغيير مسار شبكة جهد متوسط.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة أن فصل التيار سيكون من الساعة 09:00 صباحاً ولغاية الساعة 12.00 ظهراً، مؤكدة أن الإجراء يأتي اضطرارياً وأعماله تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتقليل المخاطر على الشبكة.

وبيّنت أن المناطق المتأثرة بالفصل تشمل:

بلدة أبو سيدو
كازية مثلث السليخات
كازية ماجد زبيدي
ميدان الرماية
مزرعة العواملة
مضخة رقم (50) أبو سيدو
مديرية الأمن العام – كريمة
الدفاع المدني – أبو سيدو
معسكر عين سلمى
بئر رقم (3) صوفره
مدرسة أبو سيدو الأساسية

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