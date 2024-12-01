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فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق في المملكة (أسماء)

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 01-12-2024 07:35 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت شركات كهرباء عزمها فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في إربد والمفرق وعجلون ومعان والعقبة لغايات أعمال صيانة.

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وحددت المناطق المتضررة من الفصل والساعات التي تتجاوز الـ 5 ساعات في غالبية المناطق وفقًا لكل إعلان مرفق أدناه : 

 

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