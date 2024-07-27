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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق - اسماء

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق غدا - اسماء
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق غدا - اسماء
السبت، 27-07-2024 01:32 م

 

 الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء بني كنانة شمال اربد  الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الخدمات.


وقالت الشركة، في بيان السبت، إن مدة فصل التيار ستكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 4 عصرا، وسيشمل مناطق سما الروسان شمال البلد، والخريبة وعزريت وطريق سما الروسان حبراص.

 

 

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