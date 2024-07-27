فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق - اسماء

وقالت الشركة، في بيان السبت، إن مدة فصل التيار ستكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 4 عصرا، وسيشمل مناطق سما الروسان شمال البلد، والخريبة وعزريت وطريق سما الروسان حبراص.
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