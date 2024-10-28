فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الخميس-أسماء

الوكيل الإخباري- اعلنت شركة كهرباء اربد اليوم الاثنين اضطرارها الى قطع التيار الكهربائي الخميس عن بعض المناطق في اربد وعجلون لغايات اعمال صيانة .

اضافة اعلان

وحددت المناطق المتضررة بالفصل والساعات وفقا للاعلان المرفق ادناه :