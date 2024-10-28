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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الخميس-أسماء

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 28-10-2024 10:42 ص

الوكيل الإخباري-   اعلنت شركة كهرباء اربد اليوم الاثنين اضطرارها الى قطع التيار الكهربائي  الخميس عن بعض المناطق في اربد وعجلون لغايات اعمال صيانة .

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وحددت المناطق المتضررة بالفصل والساعات وفقا للاعلان المرفق ادناه :

 
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