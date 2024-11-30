فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الكورة غدا

الوكيل الإخباري-أعلنت شركة كهرباء إربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الكورة غداً الأحد، وذلك لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم السبت، إن المناطق التي سيشملها فصل التيار الكهربائي في اللواء هي كفر راكب، وبيت إيدس وحي العرقوب، وكفرعوان ،وكفرابيل اول البلد ، ومثلث الخارجة وصيرة زيد.