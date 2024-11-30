فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الكورة غدا

وقالت الشركة في بيان اليوم السبت، إن المناطق التي سيشملها فصل التيار الكهربائي في اللواء هي كفر راكب، وبيت إيدس وحي العرقوب، وكفرعوان ،وكفرابيل اول البلد ، ومثلث الخارجة وصيرة زيد.
وسيكون الفصل من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الخامسة مساءً.
-
أخبار متعلقة
-
انتخاب الهيئة الإدارية لمؤسسة إعمار عجلون بالتزكية
-
النوايسة يشارك بالنسخة الثالثة للكونغرس العالمي للإعلام في أبو ظبي
-
العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية باق على عهد الوفاء لفلسطين وأهلها مدافعا عن قضيتها
-
توصية بمنع الدخان بأشكاله داخل الجامعات الأردنية .. تفاصيل
-
أهالي بيرين وباب عمان يطالبون بحلول جذرية للتحديات البيئية
-
الهيئة العامة لتجارة عمان تقر التقريرين الإداري والمالي لعام 2023
-
الجمارك: 2020 طلب تخليص على السيارات الكهربائية بعد خفض التعرفة الجمركية
-
الملك يغادر في زيارة خاصة تتبعها زيارة عمل إلى بلجيكا والولايات المتحدة