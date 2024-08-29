فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق شمال وجنوب المملكة الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري- أعلنت شركات كهرباء إربد وتوزيع الكهرباء عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في شمال وجنوب المملكة خلال الأسبوع المقبل.

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وتأتي عمليات الفصل لغايات إجراء صيانة على الشبكة الكهربائية وتركيب عمود كهرباء ضغط متوسط تحت الشبكة.

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