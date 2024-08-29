 
الخميس 2024-08-29 07:45 ص
 

 

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق شمال وجنوب المملكة الأسبوع المقبل

عامل يجري صيانة على شبكة الكهرباء
عامل يجري صيانة على شبكة الكهرباء
الخميس، 29-08-2024 07:35 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت شركات كهرباء إربد وتوزيع الكهرباء عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في شمال وجنوب المملكة خلال الأسبوع المقبل.

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وتأتي عمليات الفصل لغايات إجراء صيانة على الشبكة الكهربائية وتركيب عمود كهرباء ضغط متوسط تحت الشبكة.

 

وتاليا التفاصيل:

 


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