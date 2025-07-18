فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد السبت

وقالت الشركة، إن فصل التيار الكهربائي سيكون من الساعة 8 صباحاً ولغاية 6 مساء، ويشمل مناطق: دوار الثقافة، وقرب إشارة بردى، وشارع وصفي التل، وغرب وجنوب حدائق الملك عبد الله الثاني.
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