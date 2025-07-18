فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد السبت

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عن إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في مدينة إربد، يوم غد السبت، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات. اضافة اعلان



وقالت الشركة، إن فصل التيار الكهربائي سيكون من الساعة 8 صباحاً ولغاية 6 مساء، ويشمل مناطق: دوار الثقافة، وقرب إشارة بردى، وشارع وصفي التل، وغرب وجنوب حدائق الملك عبد الله الثاني.