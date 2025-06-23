فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الكرك

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل مبرمج على شبكتها الكهربائية عن مناطق تقع ضمن اختصاصها في محافظة الكرك.

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