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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المفرق غدا

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 18-10-2024 04:07 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة المفرق، غدا السبت، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وذكرت الشركة في بيان، أن فصل التيار سيكون من الساعة 8 صباحا ولغاية 5 مساء، وسيشمل مناطق : حمامة العموش وحمامة العليمات وأبو السوس.

 
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