فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المفرق غدا

وذكرت الشركة في بيان، أن فصل التيار سيكون من الساعة 8 صباحا ولغاية 5 مساء، وسيشمل مناطق : حمامة العموش وحمامة العليمات وأبو السوس.
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