فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة- أسماء

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن الفصل سيشمل بمحافظة إربد مناطق (حكما، وبشرى الحي الشمالي، وقرب مدرسة بنات بشرى، وإسكان الصيادلة في حكما)، من الساعة 9 صباحا ولغاية الساعة 2 بعد الظهر، في حين سيشمل الفصل بمحافظة عجلون منطقة مثلث عبين عبلين، من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 3:30 عصرا.
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