فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة- أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي إربد وعجلون، يوم غد الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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