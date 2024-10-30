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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة- أسماء

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 30-10-2024 07:10 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي إربد وعجلون، يوم غد الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن الفصل سيشمل بمحافظة إربد مناطق (حكما، وبشرى الحي الشمالي، وقرب مدرسة بنات بشرى، وإسكان الصيادلة في حكما)، من الساعة 9 صباحا ولغاية الساعة 2 بعد الظهر، في حين سيشمل الفصل بمحافظة عجلون منطقة مثلث عبين عبلين، من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 3:30 عصرا.

 
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