فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة- أسماء

وبيّنت الشركة أن فصل التيار سيشمل المناطق التالية: جمرك وادي عربة، قطر، رحمة، والريشة.
وأوضحت أن سبب الفصل يعود إلى تمرير شاحنة ذات ارتفاع عالٍ.
