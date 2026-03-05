الخميس 2026-03-05 08:32 ص

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة- أسماء

الخميس، 05-03-2026 07:44 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسِفَةً، إلى فصل التيار الكهربائي بشكل مبرمج في وادي عربة / العقبة اليوم الخميس الموافق 5 آذار 2026، وذلك من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية 4:00 عصرًا.اضافة اعلان


وبيّنت الشركة أن فصل التيار سيشمل المناطق التالية: جمرك وادي عربة، قطر، رحمة، والريشة.

وأوضحت أن سبب الفصل يعود إلى تمرير شاحنة ذات ارتفاع عالٍ.
 
 


