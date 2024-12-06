فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة السبت- أسماء

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيكون من الساعة 8 صباحا لغاية 4:30 عصرا، وسيشمل في إربد مناطق: كفر أسد - حي العساسلة، وريف سيفين، ووادي كفر أسد، فيما سيشمل في محافظة المفرق منطقتي الدفيانة وتجمع سكن مطلق العون.
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