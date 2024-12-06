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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة السبت- أسماء

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 06-12-2024 04:17 م
الوكيل الإخباري-   تعتزم شركة كهرباء إربد، إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي غدا السبت، عن مناطق محدودة في محافظتي إربد والمفرق لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيكون من الساعة 8 صباحا لغاية 4:30 عصرا، وسيشمل في إربد مناطق: كفر أسد - حي العساسلة، وريف سيفين، ووادي كفر أسد، فيما سيشمل في محافظة المفرق منطقتي الدفيانة وتجمع سكن مطلق العون.
 
gnews

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