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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً- أسماء

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 14-10-2024 11:50 ص

الوكيل الإخباري-   - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غداً الثلاثاء، لغايات الصيانة السنوية.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن فصل التيار سيكون من الساعة 9 صباحا ولغاية 3:30 عصرا، وسيشمل مناطق: صوفرة والمكيمنات ووسط بلدة الكريمّة وإسكانها والكريمة الزراعي ومحطة تحلية الكريمة ومركز صحي الكريمة ومضخة 55 ومضخة سعيدية وبئر الكريمة ومدرستي حليمة السعدية والكريمة الجنوبي للبنات.

 
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