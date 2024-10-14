فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً- أسماء

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن فصل التيار سيكون من الساعة 9 صباحا ولغاية 3:30 عصرا، وسيشمل مناطق: صوفرة والمكيمنات ووسط بلدة الكريمّة وإسكانها والكريمة الزراعي ومحطة تحلية الكريمة ومركز صحي الكريمة ومضخة 55 ومضخة سعيدية وبئر الكريمة ومدرستي حليمة السعدية والكريمة الجنوبي للبنات.
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