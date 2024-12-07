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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا_أسماء

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 07-12-2024 10:37 م

الوكيل الإخباري-    أبلغت شركة كهرباء إربد، بلدية الوسطية، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن بلدة كفر عان ومبنى البلدية في كفر عان غدا الأحد.

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وقالت الشركة، إن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق وسيكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة 2 ظهرا.

 
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