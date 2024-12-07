فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا_أسماء

وقالت الشركة، إن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق وسيكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة 2 ظهرا.
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