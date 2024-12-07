فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا_أسماء

الوكيل الإخباري- أبلغت شركة كهرباء إربد، بلدية الوسطية، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن بلدة كفر عان ومبنى البلدية في كفر عان غدا الأحد.

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