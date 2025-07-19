فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا

وقالت الشركة، إن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق، وسيكون من 9:30 صباحًا وحتى 4:00 مساءً.
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