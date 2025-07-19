فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الوسطية الأحد، تشمل منطقة كفر أسد، الخراج، وطريق الغور، ومجاوري معصرة كفر أسد، ومبنى المتصرفية، ومبنى البلدية منطقة الخراج، ومبنى محكمة بلدية الوسطية، ومركز صحي الخراج، ومكتب الأحوال المدنية للوسطية، ومركز شابات الوسطية، والبريد الأردني، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية. اضافة اعلان





وقالت الشركة، إن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق، وسيكون من 9:30 صباحًا وحتى 4:00 مساءً.