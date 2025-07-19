السبت 2025-07-19 11:17 ص
 

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا

محطات توليد الكهرباء
محطة توليد الكهرباء
 
السبت، 19-07-2025 08:52 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الوسطية الأحد، تشمل منطقة كفر أسد، الخراج، وطريق الغور، ومجاوري معصرة كفر أسد، ومبنى المتصرفية، ومبنى البلدية منطقة الخراج، ومبنى محكمة بلدية الوسطية، ومركز صحي الخراج، ومكتب الأحوال المدنية للوسطية، ومركز شابات الوسطية، والبريد الأردني، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية.اضافة اعلان


وقالت الشركة، إن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق، وسيكون من 9:30 صباحًا وحتى 4:00 مساءً.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فلسطين غزة : ارتفاع ملحوظ بمعدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية

لا

أخبار الشركات زين شريكاً استرتيجياً لمهرجان صيف عمان 2025

لا

فن ومشاهير مصطفى الآغا يودّع "الحلم" بعد 19 عاماً على شاشة MBC

تعبيرية

اقتصاد محلي 1.93 مليار دينار حجم الإنتاج السنوي لقطاع الصناعات التعدينية

اف

منوعات وفاة المغامر الشهير فيليكس في حادث طيران مأساوي بإيطاليا

علم سوريا

عربي ودولي الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار

قوات الأمن السورية في السويداء

عربي ودولي قوات الأمن السورية تنتشر في محافظة السويداء لوقف الفوضى

تعبيرية

فلسطين وفاة طفل بسبب سوء التغذية في مدينة غزة



 
 





الأكثر مشاهدة