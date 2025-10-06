الإثنين 2025-10-06 09:47 م
 

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في بني كنانة غدا

الإثنين، 06-10-2025 08:20 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء بني كنانة غدا الثلاثاء ، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة ان الفصل المبرمج الذي سيكون من 9:30 صباحا لغاية 4 عصرا سيشمل مناطق خرجا والزوية وشمال أبو اللوقس وجمعية خرجا الخيرية ومبنى بلدية خرجا ومركز صحي خرجا الأولي.

 
 
