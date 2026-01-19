فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في بني كنانة غدا

وقالت الشركة، في بيان، إن فصل التيار سيشمل منطقة الشعلة من الساعة 9:30 صباحا لغاية 4 عصرا، وعن مناطق سما الروسان مدخل البلد، ومنطقة الإشارة، ومجمع دوائر بني كنانة والمجاورين، ومثلث سما الروسان، من الساعة 3 عصرا لغاية 4 عصرا.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الزراعة: الأردن يحقق تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية
-
مرصد الزلازل: هزة أرضية بقوة 3 درجات في بحيرة طبريا
-
"المدن الصناعية" تبحث مع ملتقى أعمال الفلسطيني فرص الاستثمار
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة الفايز
-
ولي العهد يؤكد أهمية تطوير مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل
-
الملك يزور عروس الشمال غدا الثلاثاء ويلتقي وجهاء وشيوخ وأبناء إربد
-
الملك يؤكد أهمية مواصلة تطوير آليات العمل الحزبي لخدمة المصلحة العامة
-
وزارة العدل توسّع المزادات الإلكترونية تماشيًا مع خطط التحول الرقمي