فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في بني كنانة غدا

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء بني كنانة، غدا الثلاثاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

