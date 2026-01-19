الإثنين 2026-01-19 06:15 م

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في بني كنانة غدا

الإثنين، 19-01-2026 05:32 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء بني كنانة، غدا الثلاثاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة، في بيان، إن فصل التيار سيشمل منطقة الشعلة من الساعة 9:30 صباحا لغاية 4 عصرا، وعن مناطق سما الروسان مدخل البلد، ومنطقة الإشارة، ومجمع دوائر بني كنانة والمجاورين، ومثلث سما الروسان، من الساعة 3 عصرا لغاية 4 عصرا.

 
 


