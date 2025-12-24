الأربعاء 2025-12-24 07:21 م

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في بني كنانة

أرشيفية
الأربعاء، 24-12-2025 06:10 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء بني كنانة شمالي إربد غدا الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الخدمات.

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار الذي سيكون من الساعة 8 صباحا ولغاية 5 مساء، سيشمل مناطق: ملكا طريق ابدر، المظلومة، متنزه ملكا، ومركز صحي ملكا الشامل.

 
 


