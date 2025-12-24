فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في بني كنانة

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار الذي سيكون من الساعة 8 صباحا ولغاية 5 مساء، سيشمل مناطق: ملكا طريق ابدر، المظلومة، متنزه ملكا، ومركز صحي ملكا الشامل.
