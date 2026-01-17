فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً - أسماء

السبت 2026-01-17 01:56 م

السبت، 17-01-2026 12:52 م
الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في لواء دير علا بمحافظة البلقاء غدا الاحد، لإجراء صيانة سنوية على تفريعة البلاونة الزراعي.اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان، اليوم السبت، إن الفصل سيكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ما بعد الظهر وستكون المناطق المتأثرة: ريف البلاونة الغربي1، وريف البلاونة الغربي 2، وريف البلاونة الغربي 3، ووليد الفقير وريف البلاونة الغربي 4 ودلال عطية وجمعية المنظمة التعاونية للأسماك وريف سميح بينو وحسن الناطور 1 و حسن الناطور 2 وريف ابراهيم الموضي.
 
 


