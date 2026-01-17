فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً - أسماء

وقالت الشركة في بيان، اليوم السبت، إن الفصل سيكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ما بعد الظهر وستكون المناطق المتأثرة: ريف البلاونة الغربي1، وريف البلاونة الغربي 2، وريف البلاونة الغربي 3، ووليد الفقير وريف البلاونة الغربي 4 ودلال عطية وجمعية المنظمة التعاونية للأسماك وريف سميح بينو وحسن الناطور 1 و حسن الناطور 2 وريف ابراهيم الموضي.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يشارك في زراعة حديقة المفرق الجديدة إيذانا ببدء أعمال إنشائها
-
العموش يطمئن على صحة الصحفي فيصل التميمي بعد الاعتداء عليه
-
تدريب 9000 موظف حكومي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025
-
الإحصاءات: 4 سنوات عمل تضيف 3.6 مليار دينار للحسابات القومية
-
2595 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم
-
76 ألف زيارة لمواقع سياحية عدة منذ بداية الشهر والبترا تتصدر
-
الأمن العام : التحقيق في حادثة الاعتداء على أحد الصحفيين في مدينة الزرقاء
-
نقابة الصحفيين تصدر بيانا حول الاعتداء على الصحفي فيصل التميمي