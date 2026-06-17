فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق في الأردن الأحد القادم

وقالت الشركة في إعلانها، إنها ستضطر إلى فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق، وهي: منطقة الريان ومنطقة أبو هابيل، ضمن لواء الأغوار الشمالية.
وبيّنت أن عملية القطع ستبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي بهدف تنفيذ أعمال فنية تتعلق باستبدال قاطع فيوزات على إحدى المحطات الكهربائية.
وأكدت الشركة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع موثوقيتها، معربة عن اعتذارها للمشتركين عن أي إزعاج قد ينجم عن هذا القطع المؤقت، داعية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع.
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