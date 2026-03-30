فصل مبرمج للتيار الكهربائي من 9 صباحًا حتى 2 ظهرا عن هذه المناطق - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، لفصل التيار الكهربائي في منطقة دير علا الاثنين ، وذلك لأغراض الصيانة على الخط الرئيسي.





وبينت الشركة أن مدة الفصل ستكون من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 2:00 ظهراً.



وأوضحت أن المناطق المتأثرة تشمل: بلدة معدي، مستشفى الأميرة إيمان، مدرسة مثلث العارضة الأساسية، مبنى بلدية معدي الجديدة، محطة معدي الأشغال العامة، محطة ضخ مياه معدي، تحلية عمر العبدالله، محكمة معدي، جمال الشهاب، ومحطة عبدالله الياصجين.





