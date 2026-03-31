فصل مبرمج للتيار الكهربائي من 9:30 صباحًا حتى 3 عصرا عن هذه المناطق - أسماء

07:22 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، لفصل التيار الكهربائي في محافظة الكرك (مغذي الشمالي 1) يوم الثلاثاء الموافق 31-3-2026، وذلك لإجراء أعمال صيانة.





وأوضحت الشركة أن مدة الفصل ستكون من الساعة 9:30 صباحاً ولغاية الساعة 3:00 عصراً.



وبيّنت أن المناطق المتأثرة تشمل: مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري، كتيبة أبو حمور، بنك الإئتمان العسكري، منطقة الثنية، الصبحيات، مركز أمن المدينة، ودائرة إفتاء الكرك.





