فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بـ 4 محافظات بالمملكة (أسماء)

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الوكيل الإخباري- اعلنت شركات كهرباء اضطرارها لاجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المفرق وجرش واربد والكرك الاسبوع المقبل لغايات اعمال صيانة

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وحددت المناطق المتضررة بالفصل والساعات وفقا لكل اعلان مرفق تاليا عبر موقعنا :







