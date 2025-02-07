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فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بـ 4 محافظات بالمملكة (أسماء)

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 07-02-2025 06:38 م

الوكيل الإخباري-   اعلنت شركات كهرباء اضطرارها لاجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المفرق وجرش واربد والكرك الاسبوع المقبل لغايات اعمال صيانة 

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وحددت المناطق المتضررة بالفصل والساعات وفقا لكل اعلان مرفق تاليا عبر موقعنا :

 

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