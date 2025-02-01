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فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق في لواء المزار الشمالي

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 01-02-2025 12:39 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء اربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي غداً الأحد، عن مناطق "الزعترة قرب مركز دفاع مدني صمد"، "ديريوسف الحي الجنوبي قرب المدرسة الأساسية للبنين"، وذلك لإجراء أعمال الصيانة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وتقليل الانقطاعات المبرمجة وغير المبرمجة.اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان، اليوم السبت، إن الفصل الكهربائي عن منطقة الزعترة قرب مركز دفاع مدني صمد سيكون من التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، وعن منطقة ديريوسف الحي الجنوبي قرب المدرسة الأساسية للبنين، سيكون من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثانية والنصف ظهراً.
 
gnews

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