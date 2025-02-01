فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق في لواء المزار الشمالي

وقالت الشركة في بيان، اليوم السبت، إن الفصل الكهربائي عن منطقة الزعترة قرب مركز دفاع مدني صمد سيكون من التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، وعن منطقة ديريوسف الحي الجنوبي قرب المدرسة الأساسية للبنين، سيكون من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثانية والنصف ظهراً.
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