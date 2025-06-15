فصل مبرمج للكهرباء في معان غداً لتركيب محطة جديدة - اسماء المناطق

المناطق المتأثرة: قيادة المنطقة الجنوبية / مركز الإصلاح والتأهيل معان / كتيبة درك معان / مديرية دفاع مدني معان / مشروع الاعلاف - المحمدية / منطقة المحمدية / منطقة الهاشمية / مصنع الكرتون / آبار مياه اسمنت الجنوب / آبار مياه تل برما / منطقة الحسينية / مصنع غدير / شركة الفجر للغاز.
سبب الفصل: تركيب محطة جديدة
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