فصل مبرمج للكهرباء لغايات الصيانة عن مناطق في المملكة غدا -أسماء

وقالت الشركة إن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق وسيكون من 9.30 صباحا وحتى 4 مساءً.
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