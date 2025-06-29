فصل مبرمج للكهرباء لغايات الصيانة عن مناطق في المملكة غدا -أسماء

10:18 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الوسطية، الاثنين، تشمل منطقة كفر أسد وطريق الأغوار ومبنى المتصرفية، ومركز صحي الخراج ومبنى البلدية، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية ومركز شباب الوسطية ومكتب الأحوال المدنية وللوسطية والبريد الأردني. اضافة اعلان





وقالت الشركة إن الفصل يأتي لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات في تلك المناطق وسيكون من 9.30 صباحا وحتى 4 مساءً.