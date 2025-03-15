فعاليات تراثية رمضانية في محافظة المفرق

الوكيل الإخباري- تواصلت فعاليات برنامج رمضانيات لليوم الثاني ضمن الأسبوع الثاني في نادي معلمي المفرق.

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وقال مدير ثقافة المفرق سامر الخزاعلة، إن الفعاليات تعكس التراث الأردني والتي شهدت تفاعلا مميزا من المواطنين في المفرق، لافتا إلى أن العروض المميزة للفعاليات التي تتناسب مع الأعمار كافة ذكورا واناثا.



واشتملت فعاليات اليوم السبت على أمسيات شعرية للشعراء خالد الشرمان، واوس عدنان، ووردة سعيد، وآية المهيرات.