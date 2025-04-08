فعالية ثقافية في السلط لدعم الريادة وتنشيط السياحة

الوكيل الإخباري- نفّذت مديرية سياحة البلقاء، بالتعاون مع مركز تطوير الأعمال (BDC) وبلدية السلط الكبرى، فعالية ثقافية في أكشاك ساحة العين وسط مدينة السلط، بهدف دعم الشباب الرياديين، والترويج لمشاريعهم، وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في المدينة.

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وقال المستشار هشام العبادي، مندوبا عن أمين عام وزارة السياحة والآثار، إن مشاركة الوزارة في هذه الفعالية تأتي دعمًا للشباب الرياديين في السلط، مشيدًا بالجهود المبذولة من الجهات المنظمة، وعلى رأسها مركز تطوير الأعمال لدوره الحيوي في تمكين الشباب، وبلدية السلط الكبرى لتوفيرها التسهيلات اللازمة لإنجاح الفعالية.



وأعرب العبادي عن شكره لمنظمة اليونيسف على دعمها من خلال مشروع "التمكين الاقتصادي لإيجاد فرص التشغيل الذاتي للشباب"، الذي ساهم في توفير بيئة داعمة لإطلاق المشاريع الشبابية ودمجها في المنظومة الاقتصادية والسياحية للمدينة.