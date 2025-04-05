السبت 2025-04-05 09:08 م
 

فعالية ثقافية في مركز الأميرة بسمة بلواء بني كنانة

مديرية ثقافة محافظة إربد
مديرية ثقافة محافظة إربد
 
السبت، 05-04-2025 08:44 م

الوكيل الإخباري-    نظمت مديرية ثقافة محافظة إربد، بالتعاون مع مُلتقى إقحوان ملكا للثقافة والفنون، ومركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية التابع للصندوق الأردني الهاشمي في قاعة مركز الأميرة بسمة باللواء منطقة ملكا / المنصورة، اليوم السبت، فعالية ثقافية منوّعة.

اضافة اعلان


وتضمّنت الفعالية، كلمة مدير مديرية ثقافة إربد الدكتور سلطان الزغول، وكلمة رئيسة مُلتقى إقحوان ملكا للثقافة والفنون الكاتبة أماني الملكاوي، وفقرة مواهب قدمها الطفل عربي الملكاوي، الفائز بجائزة القرآن الكريم 2024 على مستوى اللواء ومُسابقة الإبداع الأدبي في الشِّعر، وفقرة أدبية قدّمتها الكاتبة دانيا عبدالله، التي اصدرت كتابها الأوّل عام 2023 بعنوان "ما زلنا نسير"، وفقرة روائية قدّمها الشّاب عبدالله الطَّرب مؤلف رواية "الجرثومة الكونية"، وفقرة المقالة القصصية قدّمتها الكاتبة نور الملكاوي من مدرسة ملكا الثانوية للبنات، الفائزة بمُسابقة الإبداع الأدبي على مستوى إقليم الشمال، وفقرة شعرية ألقتها الشاعرة أنمار المنسي، نائب رئيس المُلتقى.


كما تضمنت الفعالية ورشة خاصّة بتسويق الصناعات الثقافية قدّمها مدير مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية فرع جرش، طارق شطناوي، وافتتاح بازار الأكلات الشعبية والأشغال اليدوية، وتوزيع إصدارات وزارة الثقافة.

 
gnews

أحدث الأخبار

القاهرة

أخبار محلية القاهرة: إمكانية انعقاد قمة مصرية أردنية فرنسية الإثنين

اليونيفيل

عربي ودولي اليونيفيل تجدد التزامها بدعم الجيش اللبناني

مديرية ثقافة محافظة إربد

أخبار محلية فعالية ثقافية في مركز الأميرة بسمة بلواء بني كنانة

نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية فتح باب الترشح لانتخابات هيئة المكاتب والشركات في نقابة المهندسين

غزة

فلسطين شهيد ومصابون بقصف مسيرة للاحتلال على خان يونس

ارشيفية

فلسطين اليونيسف: أكثر من مليون طفل بالقطاع حرموا من المساعدات

محمية غابات عجلون

أخبار محلية عجلون: صناعة الصابون البلدي إرث يعزز دخل الأسر الريفية

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين شمالي الضفة



 
 





الأكثر مشاهدة