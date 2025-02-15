فعالية لتعزيز فرص توظيف خريجي برامج منح المهارات الرقمية

12:07 م

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الوكيل الإخباري- نظّمت جمعية المهارات الرقمية، بالتعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، فعالية خاصة جمعت بين مزوّدي خدمات التدريب والشركات الأعضاء في الجمعية. اضافة اعلان





وبحسب بيان صادر عن جمعية المهارات الرقمية اليوم السبت، هدفت الفعالية إلى تعزيز فرص توظيف خريجي برامج منح المهارات الرقمية، المُقدَّم من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، وبإدارة وإشراف جمعية المهارات الرقمية، إضافة إلى خلق فرص شراكة مستدامة بين مزوّدي التدريب وأصحاب العمل في القطاع الخاص.



وشهدت الفعالية، التي انعقدت بحضور ممثلين عن شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومقدّمي خدمات التدريب المستفيدين من منح التدريب على المهارات الرقمية، جلسات نقاش معمّقة حول سبل تعزيز المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه توظيف الكفاءات الشابة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المهارات الرقمية، الدكتور علاء نشيوات: "من خلال هذه الفعالية، نوفر منصة حيوية تُمكّن الشركات من التعرّف المباشر على إمكانيات الخريجين والاستفادة منها في دعم خططها المستقبلية".



من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج"، المهندس نضال البيطار، إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم المبادرات التدريبية وتوجيهها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.



وقدّمت الفعالية فرصة عملية لمزوّدي خدمات التدريب لتوسيع شبكة علاقاتهم مع الشركات التكنولوجية، كما تم بحث آليات استدامة هذه الشراكات لضمان استمرارية تدفّق الكفاءات المؤهلة إلى سوق العمل، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال المهارات الرقمية.



