فقدان لابتوب ومتعلقات شخصية داخل تكسي في عمان

الوكيل الإخباري - ناشد الطالب يزن أبو سيف بالعثور على متعلقاته الشخصية التي فقدها أثناء ركوبه سيارة أجرة "تكسي" في عمّان في طريق عودته من دوار الشرق الأوسط إلى الحزام الدائري بعدها إلى منطقة أم نوارة ومن ثم منزله.

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وقال أبو سيف لـ"الوكيل الإخباري"، إنه فقد جهاز لابتوب بالإضافة إلى ملابس شخصية وأغراض أخرى كانت في صندوق التكسي.

وأضاف أن سيارة التكسي التي استقلها في طريق عودته من نوع تويوتا كورولا موديل 2025 وتحمل اسم تكسي التوبة.