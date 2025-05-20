فقدان محفظة تحتوي أوراقًا ثبوتية في الزرقاء

وتحتوي المحفظة على أوراق ثبوتية مهمة، من بينها رخصة قيادة وهوية شخصية، بالإضافة إلى مستندات أخرى.
للتواصل، يُرجى الاتصال على الرقم: 0795633549 .
ويهيب العدوان بأي شخص يعثر على المحفظة، التعاون وإعادتها، مشيرًا إلى أهمية ما تحتويه من أوراق ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها.
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