فقدان محفظة تحتوي أوراقًا ثبوتية في الزرقاء

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الوكيل الإخباري- ناشد المواطن محمد علي العدوان، من يعثر على محفظة فُقدت في منطقة المجمع القديم بمدينة الزرقاء، بضرورة التواصل معه أو تسليمها لأقرب مركز أمني. اضافة اعلان





وتحتوي المحفظة على أوراق ثبوتية مهمة، من بينها رخصة قيادة وهوية شخصية، بالإضافة إلى مستندات أخرى.



للتواصل، يُرجى الاتصال على الرقم: 0795633549 .



ويهيب العدوان بأي شخص يعثر على المحفظة، التعاون وإعادتها، مشيرًا إلى أهمية ما تحتويه من أوراق ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها.