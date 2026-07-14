الثلاثاء 2026-07-14 01:05 م

فقدان محفظة تحتوي على راتب شهر كامل في المدينة الصناعية

مناشدة
مناشدة
 
الثلاثاء، 14-07-2026 11:34 ص

الوكيل الإخباري-   فقد المواطن سامر محمود عبد المنعم سالم محفظةً بيضاء داخل أحد الباصات في منطقة المدينة الصناعية.

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وتحتوي المحفظة على هوية بيضاء (من أبناء قطاع غزة)، بالإضافة إلى مبلغ 290 دينارًا، وهو راتب الشهر الكامل لصاحبها، الذي يعمل حارس أمن وحماية.


ويناشد سامر كل من يعثر على المحفظة أو لديه أي معلومات عنها التواصل معه على الرقم التالي:
0791719292


ويأمل صاحب المحفظة من الجميع المساعدة في إعادة مفقوداته، سائلًا الله أن يجزي كل من يساهم في ذلك خير الجزاء.

 
 


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