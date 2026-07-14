فقدان محفظة تحتوي على راتب شهر كامل في المدينة الصناعية

الوكيل الإخباري- فقد المواطن سامر محمود عبد المنعم سالم محفظةً بيضاء داخل أحد الباصات في منطقة المدينة الصناعية.

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وتحتوي المحفظة على هوية بيضاء (من أبناء قطاع غزة)، بالإضافة إلى مبلغ 290 دينارًا، وهو راتب الشهر الكامل لصاحبها، الذي يعمل حارس أمن وحماية.



ويناشد سامر كل من يعثر على المحفظة أو لديه أي معلومات عنها التواصل معه على الرقم التالي:

0791719292