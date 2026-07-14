فقدان محفظة تحتوي على راتب شهر كامل في المدينة الصناعية

وتحتوي المحفظة على هوية بيضاء (من أبناء قطاع غزة)، بالإضافة إلى مبلغ 290 دينارًا، وهو راتب الشهر الكامل لصاحبها، الذي يعمل حارس أمن وحماية.
ويناشد سامر كل من يعثر على المحفظة أو لديه أي معلومات عنها التواصل معه على الرقم التالي:
0791719292
ويأمل صاحب المحفظة من الجميع المساعدة في إعادة مفقوداته، سائلًا الله أن يجزي كل من يساهم في ذلك خير الجزاء.
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