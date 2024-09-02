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فقدوا وظائفهم في وزارة التربية والتعليم (أسماء)

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 02-09-2024 08:45 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأثنين، عن فقدان عدد من موظفيها من مديريات مختلفة لوظائفهم.

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وتاليا الأسماء:

 



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