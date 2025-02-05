فقط ليوم واحد ..تنويه من ترخيص السواقين والمركبات

كما أكدت الإدارة أنه لن يكون هناك أي تغيير على مواعيد ومواقع محطات الترخيص المتنقلة الأخرى.
دعت الإدارة المواطنين إلى أخذ العلم بهذا التغيير المؤقت والتوجه إلى الموقع الجديد في الموعد المحدد.
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