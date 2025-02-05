فقط ليوم واحد ..تنويه من ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن نقل موقع محطة الترخيص المتنقلة من مدينة الحسن الرياضية في محافظة إربد إلى لواء بني كنانة، وذلك في ساحة بلدية اليرموك.

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وأفادت بأن ذلك فقط ليوم غدٍ الخميس الموافق السادس من شباط.