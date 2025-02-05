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فقط ليوم واحد ..تنويه من ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
ترخيص السواقين والمركبات
الأربعاء، 05-02-2025 03:37 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن نقل موقع محطة الترخيص المتنقلة من مدينة الحسن الرياضية في محافظة إربد إلى لواء بني كنانة، وذلك في ساحة بلدية اليرموك.

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وأفادت بأن ذلك فقط ليوم غدٍ الخميس الموافق السادس من شباط.


كما أكدت الإدارة أنه لن يكون هناك أي تغيير على مواعيد ومواقع محطات الترخيص المتنقلة الأخرى.

دعت الإدارة المواطنين إلى أخذ العلم بهذا التغيير المؤقت والتوجه إلى الموقع الجديد في الموعد المحدد.

 
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