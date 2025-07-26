فلسطين تحصد اللقب في سباقات الدفع الرباعي بالأردن

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الوكيل الإخباري- توج السائق الفلسطيني أمجد حننة، وملاحه محمد حننة، على متن "جيب رانجلر" بلقب الجولة الثانية من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي ضمن فئة "برو" والتي أقيمت في غابة الشهيد وصفي التل بمحافظة جرش، برعاية شركة زين الأردن وبمشاركة واسعة من متسابقين من الأردن وفلسطين. اضافة اعلان





وأحرز السائق الأردني فرح إلياس، وملاحه وليد مهيرات، المركز الأول في فئة "سيمي برو" على متن سيارة "تويوتا هايلوكس" بعد أداء مميز ضمن منافسات اتسمت بالقوة والندية.



وتضمن السباق جولتين الأولى تأهيلية شملت جميع المشاركين والثانية لأفضل 15 نتيجة حيث برز خلالها الأداء اللافت للثنائي الفلسطيني أمجد ومحمد حننة، إضافة إلى السائق الأردني راكان الثوابي وملاحه أحمد سليحات على متن "نيسان باترول" إلى جانب فرح إلياس ووليد مهيرات وعبد اللطيف السمان وملاحه خليل بلعاوي على متن "تويوتا هايلوكس".



وشهدت الفعالية مشاركة أسماء مميزة منها يحيى صوبر وملاحه شامل حاتوقاي على متن "جيب رانجلر" وعبد الله حيمور وفارس نفش على متن "نيسان باترول" وثابت ومحمد مهيرات، على متن "تويوتا هايلوكس" ومعن النهار وملاحه مهند شاشئة على متن "رينج روفر كلاسيك" وسعد هناندة ومحمد الزعبي وعبد الله وإبراهيم فيومي على متن "تويوتا هايلوكس".



وأكدت اللجنة المنظمة أن البطولة عكست التطور الكبير الذي تشهده رياضة الدفع الرباعي في الأردن من خلال ارتفاع مستوى المنافسة وتنوع المشاركين وصعوبة المسارات التي صممت خصيصا لزيادة التحدي والإثارة مشيرة إلى الالتزام التام بإجراءات السلامة العامة والتعاون الوثيق بين الفرق التنظيمية والفنية لإنجاح الحدث.



وجاء الترتيب العام للسباق في المركز الأول أمجد ومحمد حننة من فلسطين على متن "جيب رانجلر"، وفي المركز الثاني راكان الثوابي وأحمد سليحات على متن "نيسان باترول"، وفي المركز الثالث فرح إلياس ووليد مهيرات على متن "تويوتا هايلوكس"،



وفي فئة برو جاء أمجد ومحمد حننة، في المركز الأول تلاهما راكان الثوابي وأحمد سليحات ثم عبد اللطيف السمان وخليل بلعاوي في المركز الثالث.



أما في فئة سيمي برو فقد تصدر فرح إلياس ووليد مهيرات الترتيب تلاهما ثابت ومحمد مهيرات في المركز الثاني ثم معن النهار ومهند شاشئة في المركز الثالث.

