فلس الريف زوّد 238 موقعا ومنزلا بالكهرباء الشهر الحالي بكلفة 542 ألف دينار

الوكيل الإخباري- أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماع ترأسه وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، تزويد 238 منزلًا وموقعًا بالتيار الكهربائي خلال شهر حزيران، بكلفة إجمالية بلغت نحو 542 ألف دينار.

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وأوضح الخرابشة أن اللجنة صادقت على مجموعة من المشاريع والمواقع لإيصال التيار الكهربائي إليها على حساب فلس الريف، وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية، وذلك في ضوء التوسّع في تطبيق التعديلات الأخيرة على أسس إيصال التيار الكهربائي.



وعرض مدير الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة هشام المومني تفاصيل المشاريع المعتمدة، مشيرًا إلى أن القرارات شملت تجمعات سكانية مكوّنة من خمسة منازل خارج حدود التنظيم، بكلفة إجمالية بلغت 238 ألف دينار.



وشملت قرارات اللجنة تجمعات مكوّنة من ثلاثة منازل كحد أدنى خارج التنظيم، بكلفة وصلت إلى 105 آلاف دينار، إضافة إلى منازل منفردة تقع خارج التنظيم وتستفيد من شبكات قائمة، بكلفة إجمالية بلغت 28 ألف دينار.



وأشار المومني إلى أن القائمة تضمنت منازل للأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم ضمن مناطق امتياز شركات الكهرباء، حيث بلغت الكلفة الإجمالية لإيصال الكهرباء لهذه الشريحة 8 آلاف دينار، في إطار دعم الحكومة لذوي الدخل المحدود.



وأدرجت اللجنة ضمن المشاريع المدعومة مزارع إنتاجية (دواجن، أبقار، أغنام، أسماك) تقع في مناطق جيوب الفقر خارج حدود التنظيم، بكلفة بلغت 12 ألف دينار، تعزيزًا لجهود الوزارة في دعم المزارعين وتنمية الثروة الحيوانية وتحقيق الاعتماد على الذات.



كما وافقت اللجنة على إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر، لتسهيل عملية الدفن في ساعات الليل، بكلفة وصلت إلى ألفي دينار.



ووفق الأسس المعتمدة يساهم فلس الريف في دعم مشاريع إنتاجية وصناعية واستثمارية واقعة خارج حدود التنظيم وداخل المناطق التنموية، بشرط توفير فرص عمل للأردنيين من سكان تلك المناطق، حيث وافقت اللجنة على المساهمة بكلفة 18 ألف دينار.



وبيّن المومني أن فلس الريف خصص مبلغ 24 ألف دينار لدعم المزارع التي تحتوي على آبار ارتوازية خارج حدود التنظيم، دعمًا للقطاع الزراعي وللمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.



وأشار إلى أن فلس الريف ساهم في رفع قدرة محطات التحويل التي تم إنشاؤها خلال السنوات العشر الماضية، بكلفة بلغت 12 ألف دينار، بهدف تحسين جودة التيار الكهربائي وتقليل الفاقد الفني.