فلس الريف يموّل إيصال الكهرباء لـ199 موقعاً ومنزلاً في أيار

11:13 ص

الوكيل الإخباري- أقرّت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف، خلال اجتماعها المنعقد برئاسة رئيس اللجنة وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي لشهر أيار الماضي، عبر الشبكات الاعتيادية وأنظمة الخلايا الشمسية لـ199 منزلاً وموقعاً، بكلفة إجمالية بلغت مليوناً و53 ألف دينار. اضافة اعلان





وقال الخرابشة إن اللجنة وافقت على حزمة من المشاريع والمواقع التي سيتم تزويدها بالتيار الكهربائي على حساب فلس الريف، وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية مختلفة، وذلك في إطار التوسع في تقديم هذه الخدمة بموجب التعديلات التي أُقرت على أسس إيصال التيار الكهربائي.



وفي التفاصيل، قال مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندس هشام المومني، إن القرارات شملت المنازل السكنية الواقعة خارج حدود التنظيم بكلفة إجمالية بلغت 343 ألف دينار.



وأضاف المومني أن القرارات تضمنت أيضاً دعم منازل الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود الواقعة داخل حدود التنظيم ضمن مناطق امتياز شركات الكهرباء، بكلفة إجمالية بلغت 3 آلاف دينار، وذلك في إطار دعم الأسر ذات الدخل المحدود.



وبيّن أن قائمة الدعم شملت مشاريع الثروة الحيوانية، بما فيها مزارع الدواجن والأبقار والأغنام والأسماك الواقعة خارج حدود التنظيم، بكلفة إجمالية بلغت 88 ألف دينار، دعماً للمزارعين وتعزيزاً للقطاع الزراعي.



وأشار المومني إلى مساهمة فلس الريف في دعم المزارع التي تتضمن آباراً ارتوازية خارج حدود التنظيم، بكلفة إجمالية بلغت 168 ألف دينار، بهدف دعم القطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب دعم المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية والسياحية والأنشطة الاقتصادية، شريطة توفير فرص عمل للأردنيين من أبناء المنطقة، حيث بلغت قيمة الدعم لهذه المشاريع 397 ألف دينار.



ولفت إلى أن البرنامج ساهم كذلك في إيصال التيار الكهربائي لمشاريع تتبع للقطاعات الحكومية والجمعيات التعاونية الزراعية والخيرية، بكلفة إجمالية بلغت 30 ألف دينار، إضافة إلى إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بكلفة 20 ألف دينار، بما يسهم في التسهيل على المواطنين خلال فترات الليل.



وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة، أشار المومني إلى موافقة اللجنة على تركيب نظام خلايا شمسية غير مرتبط بالشبكة الكهربائية لمنزل واحد من منازل الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود الواقع خارج حدود التنظيم والبعيد عن الشبكة الكهربائية، بكلفة بلغت 4 آلاف دينار، في إطار جهود الوزارة لتوفير حلول مستدامة للمناطق التي يتعذر إيصال التيار الكهربائي إليها عبر الشبكات الاعتيادية.





