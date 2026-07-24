فنادق عمّان الأعلى إشغالًا في الأسبوع الثالث من تموز

وبلغ إجمالي الليالي الفندقية المتاحة (الأربع والخمس والثلاث نجوم) 532.860 ليلة، منها 257.930 ليلة مشغولة، مقابل 274.930 ليلة غير مشغولة.
وبحسب التقرير، تصدرت العاصمة عمّان المناطق السياحية الرئيسة من حيث نسب الإشغال، إذ بلغت 65%، مع تسجيل 216.089 ليلة مشغولة مقابل 172.111 ليلة غير مشغولة.
وجاء البحر الميت في المرتبة الثانية بنسبة إشغال بلغت 49%، مسجلًا 39.655 ليلة مشغولة و36.545 ليلة غير مشغولة.
أما البترا، فسجلت أدنى نسبة إشغال خلال الفترة عند 4%، بعد أن بلغ عدد الليالي المشغولة 2186 ليلة، مقابل 66274 ليلة غير مشغولة، لتكون الأقل إشغالًا بين المناطق السياحية الرئيسة.
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