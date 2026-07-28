فنادق وأدلاء السياح في البترا يثمنون حزمة القرارات الحكومية الداعمة للقطاع السياحي

الوكيل الإخباري- أكدت جمعية أصحاب فنادق البترا، وجمعية أدلاء السياح فرع البترا، أن حزمة القرارات التي أقرها مجلس الوزراء لدعم المنشآت السياحية في إقليم البترا التنموي السياحي، تمثل استجابة حكومية مهمة للتحديات التي يواجهها القطاع، وتعكس حرصها على الحفاظ على استدامة المنشآت السياحية وحماية فرص العمل، في ظل الظروف الاستثنائية التي أثرت على الحركة السياحية.

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وأكد رئيس جمعية أصحاب فنادق البترا سميح النوافلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه القرارات والإجراءات الحكومية ستسهم في إنقاذ القطاع السياحي في البترا، والمحافظة على استدامته إلى حين عودة السياحة الأجنبية إلى مستوياتها الطبيعية، بعد التراجع الذي شهدته نتيجة الأحداث الإقليمية، مشيرا إلى أن هذا الدعم يشكل خطوة مهمة للتخفيف من الأعباء التي تتحملها المنشآت السياحية.