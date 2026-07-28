فنادق وأدلاء السياح في البترا يثمنون حزمة القرارات الحكومية الداعمة للقطاع السياحي

من جهته، قال رئيس جمعية أدلاء السياح فرع البترا حمزة الهلالات، إن هذه القرارات تؤكد جدية الحكومة في إيجاد حلول سريعة للتخفيف من حدة الأزمة، ضمن الإمكانات المتاحة، مبينا أن هذه الإجراءات تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة العصيبة لإنقاذ المنشآت السياحية والحفاظ على العاملين فيها، لا سيما في البترا التي تأثرت بصورة مباشرة بتراجع الحركة السياحية.
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