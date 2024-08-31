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فنان خليجي شهير يعلن بتر ساقه - صورة

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 31-08-2024 08:13 ص

الوكيل الإخباري-   تعرض فنان كويتي شهير لمضاعفات خلال إجراء عملية جراحية استدعت من الأطباء بتر ساقه اليسرى.

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ونشر الصحفي الكويتي نايف الشمري مقطع فيديو على حسابه في تطبيق "إنستغرام"، مساء الخميس، للنجم الكويتي مشعل القملاس، البالغ من العمر 50 عاماً، وهو يرقد على سرير في مستشفى جابر الأحمد.


وقال القملاس في الفيديو إنه أجرى العملية بسبب عدم وصول الدم إلى ساقه بعد خضوعه لعدة عمليات سابقة تتعلق بالشرايين، مضيفاً: "الله يعطي والله يأخذ والله يشفي أمة محمد جميعاً".


ويعاني الفنان الكويتي من مرض السكري منذ سنوات، وقد خضع خلال السنوات الماضية للعديد من العمليات الجراحية، قبل بتر ساقه.


والقملاس ممثل ومخرج شهير، تضم قائمة المسلسلات التي شارك فيها: "زهور عمري"، "إلعب غيرها"، "ديوان السبيل"، و"بيت بلا أبواب"، بجانب فيلم "كيوت"، وإخراج مسرحيتي "قرية الحب" و"الوالي والحطاب".


RT


 
gnews

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