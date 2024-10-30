فوز بلدية بني عبيد بمشروع إنشاء حديقة عائلية وناد للأطفال

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس بلدية بني عبيد جمال أبو عبيد عن فوز البلدية بمشروع إنشاء حديقة عائلية وناد للأطفال ومتجر نسائي شعبي في منطقة الحصن، وذلك في إطار برنامج التشغيل باستخدام العمالة المكثفة والممول من بنك الإعمار الألماني لدعم المشاريع التنموية.

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وعبر أبو عبيد، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الثلاثاء، عن امتنانه للمنظمة على دعمها المستمر وجهودها المبذولة في تعزيز المشاريع التي تتيح فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، مؤكدا أن هذا المشروع يعكس التزام البلدية بتطوير الخدمات المجتمعية وتحسين جودة الحياة للسكان في لواء بني عبيد، وتوفير فرص عمل جديدة من خلال المشاريع التشغيلية المرتبطة به.