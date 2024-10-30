فوز بلدية بني عبيد بمشروع إنشاء حديقة عائلية وناد للأطفال

وعبر أبو عبيد، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الثلاثاء، عن امتنانه للمنظمة على دعمها المستمر وجهودها المبذولة في تعزيز المشاريع التي تتيح فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، مؤكدا أن هذا المشروع يعكس التزام البلدية بتطوير الخدمات المجتمعية وتحسين جودة الحياة للسكان في لواء بني عبيد، وتوفير فرص عمل جديدة من خلال المشاريع التشغيلية المرتبطة به.
وأكد أن المشروع سيوفر مساحة خضراء تساهم في تعزيز الروابط الأسرية وتوفير بيئة آمنة وممتعة للأطفال، حيث صمم المشروع لتلبية احتياجات المجتمع المحلي وتعزيز التفاعل الإجتماعي بين الأسر والأطفال حيث يعد هذا المشروع خطوة مهمة في تحسين البنية التحتية للمدينة وتوفير بيئة مناسبة للترفيه والتعلم.
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