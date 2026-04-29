فوز 11 طالبا من جامعة العلوم والتكنولوجيا ببرنامج تدريب بحثي عالمي في كندا

وفي إنجاز مميز، حصد 11 طالبا من جامعة العلوم والتكنولوجيا على فرصة المشاركة في برنامج Mitacs Globalink Research Internship (GRI) لعام 2026، ضمن 29 طالبا وطالبة من مختلف الجامعات الأردنية، جرى الإعلان عن اختيارهم خلال الفعالية.
وأكد السالم أن هذا الإنجاز يجسد المستوى الأكاديمي المتقدم لطلبة الجامعة وحرصهم على تطوير مهاراتهم والانخراط في التجارب العالمية، مشيرًا إلى استمرار الجامعة في دعم طلبتها وتوفير بيئة تعليمية محفزة تفتح أمامهم آفاق التميز والإبداع.
وأضاف أن مشاركة الطلبة في هذا البرنامج تمثل فرصة مهمة لاكتساب الخبرات العملية والمعرفية، والاطلاع على أحدث الممارسات في مجالات التكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل محليًا وعالميا.
ويُعد البرنامج من أبرز البرامج الدولية، حيث يتيح للطلبة السفر إلى كندا خلال الفترة ما بين أيار وتشرين الأول 2026، والعمل جنبًا إلى جنب مع نخبة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على مشاريع بحثية تطبيقية في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والروبوتات، والطاقة المتقدمة، والتقنيات الصحية، مع تمويل كامل يشمل تذاكر السفر ومخصصات الإقامة والمعيشة، إضافة إلى فرص التطوير المهني والتواصل مع جهات أكاديمية وصناعية عالمية.
ويهدف البرنامج إلى تمكين الطلبة من تطوير قدراتهم التطبيقية، وتعزيز مهاراتهم، وبناء خبرات دولية تسهم في صقل شخصياتهم وتأهيلهم للانخراط في مجالات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجي.
