فوز 3 أردنيين بجائزة التحبير للقرآن الكريم

وتسلّم الفائزون بالجائزة، وهم عمر بلال عودة الله، وليان رائف القضاة، وإسماعيل مسامح أبو شباب، خلال حفل في أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين وذوي الاختصاص في علوم القرآن.
وقال مدير عام الجائزة الدكتور أحمد الطنيجي إن الدورة الثانية عشرة شهدت تطورًا ملحوظًا على المستويين الفني والتنظيمي، بما يواكب إعلان عام 2026 في الإمارات العربية المتحدة عام الأسرة، ويعزز دور الجائزة في ترسيخ القيم القرآنية داخل المجتمع.
يُشار إلى أن عدد المشاركين في الجائزة هذا العام بلغ 68 ألفًا من مختلف دول العالم.
-
أخبار متعلقة
-
صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر
-
اختتام المسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القرآن
-
هل تسقط صلاة الجمعة إن وافقت أول أيام العيد ؟ الإفتاء تحسم الجدل
-
ارتفاع أعداد المسافرين عبر حدود العمري بسبب الأوضاع الإقليمية
-
الأطفال يشكلون أكثر من 40% من إجمالي المستفيدين من برامج المعونة
-
إطلاق صافرات الإنذار في الأردن
-
2.5 مليون دينار دعم حكومي لتعزيز مخزون المؤسسة الاستهلاكية المدنية الاستراتيجي من السلع
-
الأردن يتحرى هلال شوال الخميس