الأربعاء 2026-03-18 02:19 م

فوز 3 أردنيين بجائزة التحبير للقرآن الكريم

الأربعاء، 18-03-2026 10:23 ص
الوكيل الإخباري-  كرم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ثلاثة أردنيين فازوا في النسخة 12 من جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه 2026، التي جاءت هذا العام تحت شعار "دورة عام الأسرة".اضافة اعلان


وتسلّم الفائزون بالجائزة، وهم عمر بلال عودة الله، وليان رائف القضاة، وإسماعيل مسامح أبو شباب، خلال حفل في أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين وذوي الاختصاص في علوم القرآن.

وقال مدير عام الجائزة الدكتور أحمد الطنيجي إن الدورة الثانية عشرة شهدت تطورًا ملحوظًا على المستويين الفني والتنظيمي، بما يواكب إعلان عام 2026 في الإمارات العربية المتحدة عام الأسرة، ويعزز دور الجائزة في ترسيخ القيم القرآنية داخل المجتمع.

يُشار إلى أن عدد المشاركين في الجائزة هذا العام بلغ 68 ألفًا من مختلف دول العالم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة