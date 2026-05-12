الثلاثاء 2026-05-12 06:20 م

فوكس سبورتس تضع التعمري بين أبرز المرشحين للتألق في مونديال 2026

أرشيفية
 
الوكيل الإخباري- ظهر نجم المنتخب الأردني موسى التعمري على الغلاف الترويجي الذي نشرته شبكة FOX Sports لقائمة أفضل 100 لاعب مرشح للتألق في كأس العالم 2026، إلى جانب نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وضم الغلاف عددا من الأسماء البارزة، من بينهم ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وكيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، حيث ظهر التعمري مرتديا قميص المنتخب الأردني.


وبدأت فوكس سبورتس بالكشف التدريجي عن قائمتها الخاصة بأفضل 100 لاعب متوقع تألقهم في مونديال 2026، عبر سلسلة تقارير تنشر تباعا خلال الأسابيع الحالية.


ويعكس ظهور التعمري ضمن الحملة الترويجية للقائمة المكانة المتقدمة التي بات يحظى بها اللاعب الأردني على الساحة الدولية، بعد المستويات التي قدمها مع نادي ستاد رين الفرنسي والمنتخب الوطني خلال الفترة الماضية.

 
 


