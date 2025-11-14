فيديو - أمطار غزيرة تهطل على الطفيلة

الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو كميات الأمطار التي تشكلت على هيئة سيول بعدما هطلت على قرية ارحاب بمحافظة الطفيلة اليوم الجمعة.

وكانت تأثرت المملكة اليوم الجمعة بحالة من عدم الاستقرار الجوي في مقدمة لأمطار غزيرة متوقعة خلال الأيام القليلة القادمة.

وتاليا الفيديو: