الجمعة 2025-11-14 07:45 م
 

فيديو - أمطار غزيرة تهطل على الطفيلة

ل
جانب من السيول
 
الجمعة، 14-11-2025 06:00 م

الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو كميات الأمطار التي تشكلت على هيئة سيول بعدما هطلت على قرية ارحاب بمحافظة الطفيلة اليوم الجمعة.

اضافة اعلان

 

وكانت تأثرت المملكة اليوم الجمعة بحالة من عدم الاستقرار الجوي في مقدمة لأمطار غزيرة متوقعة خلال الأيام القليلة القادمة.

 

وتاليا الفيديو:

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية كهرباء إربد تتعامل مع بلاغات الأعطال خلال الظروف الجوية في الشمال

ب

أسواق ومال تريليون دولار خسائر العملات المشفرة بالقيمة السوقية

ا

خاص بالوكيل كشف تفاصيل انزلاق حافلة النقل العام في عمّان

ب

أخبار محلية الملك يعزي بوفاة رئيس مجلس الأوقاف في القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب

ب

أخبار محلية افتتاح فعاليات اليوم العلمي الخامس لمجلس نقابة أطباء الأسنان بجرش

ا

أخبار محلية الملك يمنح الرئيس الإندونيسي وسام النهضة المرصع

ب

أخبار محلية بلدية شرحبيل تعلن عن دورات تدريبية لقطاع الشباب

ل

أخبار محلية فيديو - أمطار غزيرة تهطل على الطفيلة



 
 





الأكثر مشاهدة