فيديو .. أنباء عن مشاجرة في الجامعة الأردنية وتراشق بالحجارة بين مرشحي انتخابات اتحاد الطلبة

وتطورت خلافات مرتبطة بالدعاية الانتخابية إلى مشادات ومواجهات مباشرة، تخللها اعتداءات متبادلة وتحطيم عدد من اليافطات الانتخابية داخل الجامعة.
وأشار شهود إلى تضرر بعض المرافق داخل الحرم الجامعي، وسط حالة من التوتر والاستنفار بين الطلبة، بالتزامن مع اقتراب انتخابات اتحاد الطلبة المقررة يوم الثلاثاء المقبل.
وأضافوا أن الأجواء داخل الجامعة شهدت حالة من الاحتقان قبل وقوع المشاجرة، على خلفية المنافسة بين القوائم والمرشحين.
ولم تصدر الجامعة الأردنية، حتى اللحظة، أي بيان رسمي يوضح تفاصيل الحادثة أو حجم الأضرار الناتجة عنها، فيما يترقب الطلبة توضيحاً رسمياً بشأن ما جرى والإجراءات التي سيتم اتخاذها.
وتتكرر خلال مواسم انتخابات اتحاد الطلبة في الجامعات الأردنية حالات التوتر والخلافات بين مؤيدي القوائم المختلفة، ما يدفع الإدارات الجامعية عادة إلى تشديد الإجراءات الأمنية والتنظيمية داخل الحرم الجامعي.
مشاجرة داخل الجامعة الأردنية pic.twitter.com/tCf3VkNeWx— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 17, 2026
