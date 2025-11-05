الأربعاء 2025-11-05 06:47 م
 

فيديو .. الأمن ينشر تفاصيل مأساوية عن قصة قتل أب لابنه تحت تأثير المخدر

فيديو .. الأمن ينشر تفاصيل مأساوية عن قصة قتل أب لابنه تحت تأثير المخدر
فيديو .. الأمن ينشر تفاصيل مأساوية عن قصة قتل أب لابنه تحت تأثير المخدر
 
الأربعاء، 05-11-2025 05:40 م
الوكيل الإخباري-  نشر الأمن العام مقطع فيديو مؤثرًا، يكشف اعترافات أب يقبع داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، بعد أن أقدم على قتل ابنه بثلاث رصاصات مميتة تحت تأثير مادة مخدرة.اضافة اعلان


وفي الفيديو، يروي الأب تفاصيل الانحدار المأساوي الذي أدى إلى الجريمة، قائلاً إنه أدمن على تعاطي مادة "الصليبا" المخدرة، وهي مادة تُفقد الشخص السيطرة وتضاعف حدة العصبية والتوتر، ما تسبب باندلاع خلافات متواصلة داخل الأسرة، خصوصًا مع ابنه الذي وقع هو الآخر في فخ الإدمان.

ويظهر الأب في اعترافاته بحالة ندم وانكسار شديد، مؤكداً أنه لم يدرك حجم الكارثة إلا بعد فوات الأوان، وأن المخدرات سرقت منه إنسانيته وعقله وبيته. وأضاف بصوت ملؤه الانكسار: "أطلقت النار .. وحينها فقدت أسرتي ووظيفتي وحياتي وعندما سقط ابني أمامي أدركت أنني قتلت نفسي معه".

ويأتي نشر الأمن العام للمقطع ضمن حملة توعية للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات وخصوصاً بين الشباب ، حيث حملت الحملة اسم "#نعم_للحياة #لا_للمخدرات".

شاهد مقطع الفيديو من هنا
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية وفد إعلامي إيطالي يزور البترا

من ساعة تعدّ الخطوات إلى شريكِ حياةٍ يوميٍّ مُنقذٍ للأرواح: ساعة Galaxy من سامسونج تجسد الابتكار الذي غيّر قواعد اللعبة في الصحة الرقمية

أخبار الشركات من ساعة تعدّ الخطوات إلى شريكِ حياةٍ يوميٍّ مُنقذٍ للأرواح: ساعة Galaxy من سامسونج تجسد الابتكار الذي غيّر قواعد اللعبة في الصحة الرقمية

البيت الأبيض والخارجية الأمريكية تجنّبا الإجابة عن استفسارات حول الاختبارات النووية

عربي ودولي البيت الأبيض والخارجية الأمريكية تجنّبا الإجابة عن استفسارات حول الاختبارات النووية

ل

اقتصاد محلي شركات أردنية تبدأ مشاركتها بمعرض الخليج الصناعي

قرابة 69 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف مصاب في غزة

فلسطين قرابة 69 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف مصاب في غزة

ل

عربي ودولي وزير الدفاع الروسي يعلن الاستعداد لاستئناف الاختبارات النووية

الأردن وقطر يوقعان مذكرتي تفاهم حول التنمية الاجتماعية والعمل الخيري

أخبار محلية الأردن وقطر يوقعان مذكرتي تفاهم حول التنمية الاجتماعية والعمل الخيري

فيديو .. الأمن ينشر تفاصيل مأساوية عن قصة قتل أب لابنه تحت تأثير المخدر

أخبار محلية فيديو .. الأمن ينشر تفاصيل مأساوية عن قصة قتل أب لابنه تحت تأثير المخدر



 
 





الأكثر مشاهدة