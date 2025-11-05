فيديو .. الأمن ينشر تفاصيل مأساوية عن قصة قتل أب لابنه تحت تأثير المخدر

وفي الفيديو، يروي الأب تفاصيل الانحدار المأساوي الذي أدى إلى الجريمة، قائلاً إنه أدمن على تعاطي مادة "الصليبا" المخدرة، وهي مادة تُفقد الشخص السيطرة وتضاعف حدة العصبية والتوتر، ما تسبب باندلاع خلافات متواصلة داخل الأسرة، خصوصًا مع ابنه الذي وقع هو الآخر في فخ الإدمان.
ويظهر الأب في اعترافاته بحالة ندم وانكسار شديد، مؤكداً أنه لم يدرك حجم الكارثة إلا بعد فوات الأوان، وأن المخدرات سرقت منه إنسانيته وعقله وبيته. وأضاف بصوت ملؤه الانكسار: "أطلقت النار .. وحينها فقدت أسرتي ووظيفتي وحياتي وعندما سقط ابني أمامي أدركت أنني قتلت نفسي معه".
ويأتي نشر الأمن العام للمقطع ضمن حملة توعية للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات وخصوصاً بين الشباب ، حيث حملت الحملة اسم "#نعم_للحياة #لا_للمخدرات".
شاهد مقطع الفيديو من هنا
